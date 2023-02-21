Зайцева (Коротенько) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Коротенько) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коротенько Иван

Мать: Коротенько Елизавета

Рождение ребёнка
06.06.1938

Дочь: Матвеева Ольга

Отец ребёнка: Зайцев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Валерий

Отец ребёнка: Зайцев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Юрий

Отец ребёнка: Зайцев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Андрей

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Заводоуковский район Тюменская область
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