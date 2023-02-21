Зайцева (Коротенько) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коротенько Иван
Мать: Коротенько Елизавета
Рождение ребёнка
06.06.1938
Дочь: Матвеева Ольга
Отец ребёнка: Зайцев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Валерий
Отец ребёнка: Зайцев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Юрий
Отец ребёнка: Зайцев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Андрей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Заводоуковский район Тюменская область