Трушина Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушина Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1969

Дочь: Кузнецова Ирина Владиславовна

Отец ребёнка: Трушин Владислав Николаевич

Рождение ребёнка
15.06.1979

Сын: Трушин Владислав Владиславович

Отец ребёнка: Трушин Владислав Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трушин Владислав Николаевич

Смерть
Неизвестно