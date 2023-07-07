Трушина Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1969
Дочь: Кузнецова Ирина Владиславовна
Отец ребёнка: Трушин Владислав Николаевич
Рождение ребёнка
15.06.1979
Сын: Трушин Владислав Владиславович
Отец ребёнка: Трушин Владислав Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно