Чингаев Иван
Место рождения
Дата рождения28.02.1918
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1918
Отец: Чингаев Филипп
Мать: Чингаева Екатерина
Крещение
04.03.1918
Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область
Godparents:Павел Васиьевич Чингаев и Евдокия Васильевна Чингаева
Военная служба
26.06.1941
296 стрелковый полк 13 стрелковой дивизии (I) (296 сп). Рядовой. Возможно все это ни так.. 19 сентября 13 дивизия расформированна. И в 42 году он уже капитан. Либо быстро получил звания, либо ошибка..... Показать все
Военная служба
С 26.06.1941 по 25.03.1943
3 отдельный разведывательный батальон 42 армии (3 орб). Ленинградский фронт
разведчик
Образование
До ?.06.1941
Ленинградский Ветеринарный Институт
Военная служба
20.09.1941
Поступление в ЛАНО - Ленинградская Армия Народного Ополчения
Военная служба
14.11.1941
ранен на Пулковских высотах
Военная награда
12.06.1943
184 стрелковый полк 56 стрелковой дивизии
Медаль «За оборону Ленинграда»
Получение воинского звания/чина
01.10.1943
приказ СТепного фронта
Гвардии Капитан
Военная служба
С 1943 по 1946
ЭВЛ (Этапный ветеринанарнный лазарет) 593, 5 гв. А (5 гвардейская Армия) Украинского фронта ЦГВ (центральная группа войск)
помошник начальника ветеринарного отдела 5 Гвардейской армии
Военная награда
24.09.1944
Медаль «За боевые заслуги» . Гвардии капитана. Возможно ему сначала хотели дать орден Красная Звезда, тк в это время первое представление к звезде
Военная награда
24.03.1945
Штаб 5 гвардейская армия Краинский Фронт
Награждение Орден Красной Звезды 1
Военная награда
09.05.1945
Награждение Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Награждение Медаль «За освобождение Праги»
Получение воинского звания/чина
1945
Гвардии Майор. Начальник вет отдела 5 Гвардейкой Армии
Демобилизация
26.09.1946
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нина
Смерть
1983