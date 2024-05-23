Пушкарева (Горбунова) Александра Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пушкарева (Горбунова) Александра Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбунов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капралова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Пушкарёв Константин Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коростина Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Пушкарёв Константин Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысоева (Пушкарёва) Анна Константиновна

Отец ребёнка: Пушкарёв Константин Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарёва Устинья Константиновна

Отец ребёнка: Пушкарёв Константин Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарёв Константин Данилович

Рождение ребёнка
18.06.1935

Дочь: Глухова (Пушкарёва) Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Пушкарёв Константин Данилович

Рождение ребёнка
01.03.1936

Дочь: Чуверова Лидия Константиновна

Отец ребёнка: Пушкарёв Константин Данилович

Рождение ребёнка
23.05.1939

Дочь: Тишина (Пушкарёва) Тамара Константиновна

Отец ребёнка: Пушкарёв Константин Данилович

Смерть
Неизвестно

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