Пушкарева (Горбунова) Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбунов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капралова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Пушкарёв Константин Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коростина Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Пушкарёв Константин Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысоева (Пушкарёва) Анна Константиновна
Отец ребёнка: Пушкарёв Константин Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарёва Устинья Константиновна
Отец ребёнка: Пушкарёв Константин Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1935
Дочь: Глухова (Пушкарёва) Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Пушкарёв Константин Данилович
Рождение ребёнка
01.03.1936
Дочь: Чуверова Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Пушкарёв Константин Данилович
Рождение ребёнка
23.05.1939
Дочь: Тишина (Пушкарёва) Тамара Константиновна
Отец ребёнка: Пушкарёв Константин Данилович
Смерть
Неизвестно