Пупышев Фёдор Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПупышев Фёдор Никитич

Пупышев Фёдор Никитич

Место рождения

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

29.03.1837 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Вычислено 1828 г.р.
Вычислено 1834 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Пупышев Никита Васильевич

Мать: не указана

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Бракосочетание
12.10.1826 ст.

Жена: Пупышева Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Пупышев Лука Фёдорович

Мать ребёнка: Пупышева Степанида Васильевна

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Пупышева Степанида Васильевна

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Смерть
29.03.1837 ст.