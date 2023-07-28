Пупышев Фёдор Никитич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смерти29.03.1837 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Отец: Пупышев Никита Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1826 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Мать ребёнка: Пупышева Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Пупышева Степанида Васильевна
Смерть
29.03.1837 ст.