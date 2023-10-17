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Якушев Максим Федорович

Место рождения

Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии

Дата рождения

1798

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Якушев Федор Александрович

Мать: Якушева Федосья Денисова

Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Авдотья Максимовна

Мать ребёнка: Якушева Федосья Федоровна

Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1824

Сын: Якушев Стефан Максимович

Мать ребёнка: Якушева Федосья Федоровна

Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1828

Сын: Якушев Петр Максимович

Мать ребёнка: Якушева Федосья Федоровна

Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Фекла Максимовна

Мать ребёнка: Якушева Федосья Федоровна

Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушева Федосья Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Зарайский купец 3-ей гильдии, землевладелец
Место жительства
Неизвестно
Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Смерть
1844
Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
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