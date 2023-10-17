Якушев Максим Федорович
Место рожденияСельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Дата рождения1798
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Авдотья Максимовна
Мать ребёнка: Якушева Федосья Федоровна
Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Якушева Федосья Федоровна
Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Якушева Федосья Федоровна
Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Фекла Максимовна
Мать ребёнка: Якушева Федосья Федоровна
Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Зарайский купец 3-ей гильдии, землевладелец
Место жительства
Неизвестно
Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Смерть
1844
Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии