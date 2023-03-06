Легащев Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легащев Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1976

Отец: Легащев Николай

Мать: Легащева Тамара Михайловна

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