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Легащев Михаил Николаевич
Легащев Михаил Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.10.1976
Пол
Мужской
Отец
Легащев Николай
Мать
Легащева Тамара Михайловна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1976
Отец:
Легащев Николай
Мать:
Легащева Тамара Михайловна
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