Константинов Виталий Серафимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.2007
Дочь: Константинова Дарья Витальевна
Мать ребёнка: Константинова Елена Александровна
Рождение ребёнка
24.08.2011
Дочь: Климакова Евгения Павловна
Мать ребёнка: Константинова Елена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Константинова Анастасия
Мать ребёнка: Константинова Елена Александровна