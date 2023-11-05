Константинов Виталий Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Виталий Серафимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.2007

Дочь: Константинова Дарья Витальевна

Мать ребёнка: Константинова Елена Александровна

Рождение ребёнка
24.08.2011

Дочь: Климакова Евгения Павловна

Мать ребёнка: Константинова Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константинова Анастасия

Мать ребёнка: Константинова Елена Александровна

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