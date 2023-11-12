Яков Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егор Исаевич
Мать: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Феодсия Яковлевна
Мать ребёнка: Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иоанн Яковлевич
Мать ребёнка: Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1824
Сын: Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Татьяна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Никитична
Смерть
Неизвестно