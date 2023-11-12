Яков Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Егорович

Яков Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор Исаевич

Мать: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Феодсия Яковлевна

Мать ребёнка: Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
1823

Сын: Иоанн Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
1824

Сын: Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Никитична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close