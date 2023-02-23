Печоткина Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печоткина Наталья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Печоткин Степан Васильев

Отец ребёнка: Печоткин Василий Степанов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Печоткин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Печоткин Василий Степанов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Печоткин Иван Васильев

Отец ребёнка: Печоткин Василий Степанов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
153 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печоткин Василий Степанов

Смерть
Неизвестно
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