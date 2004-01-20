Планин Илья Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПланин Илья Сергеевич

Планин Илья Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.2004

Отец: Планин Сергей Александрович

Мать: Копылова Светлана Вадимовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close