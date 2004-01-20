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Планин Илья Сергеевич
Планин Илья Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.01.2004
Пол
Мужской
Отец
Планин Сергей Александрович
Мать
Копылова Светлана Вадимовна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.2004
Отец:
Планин Сергей Александрович
Мать:
Копылова Светлана Вадимовна
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