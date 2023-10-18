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Смирнов Парфений Фомич
Смирнов Парфений Фомич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1746
Пол
Мужской
Отец
Смирнов Фома Васильевич
1711 г.р.
Мать
Смирнова Елена Степановна
1711 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец:
Смирнов Фома Васильевич
Мать:
Смирнова Елена Степановна
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