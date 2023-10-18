Смирнов Парфений Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Парфений Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Отец

1711 г.р.

Мать

1711 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Смирнов Фома Васильевич

Мать: Смирнова Елена Степановна

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