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Волчков Феоктист Стефанов

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Волчков Стефан

Мать: Волчкова Агрипина Борисова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
08.01.1895

Жена: Волчкова Пелагея Ирадионова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.11.1896

Дочь: Матрона Феоктистовна

Мать ребёнка: Волчкова Пелагея Ирадионова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.08.1899

Сын: Волчков Алексей Феоктистович

Мать ребёнка: Волчкова Пелагея Ирадионова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.09.1906

Сын: Волчков Федор Феоктистович

Мать ребёнка: Волчкова Пелагея Ирадионова

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.08.1908

Дочь: Анастасия Феоктистовна

Мать ребёнка: Волчкова Пелагея Ирадионова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.10.1912

Сын: Волчков Петр Феоктистович

Мать ребёнка: Волчкова Пелагея Ирадионова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.06.1915

Сын: Волчков Павел Феоктистович

Мать ребёнка: Волчкова Пелагея Ирадионова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.09.1916

Дочь: Раиса Феоктистовна

Мать ребёнка: Волчкова Пелагея Ирадионова

Смерть
Неизвестно
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