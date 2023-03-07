Волчков Феоктист Стефанов
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Волчков Стефан
Бракосочетание
08.01.1895
Рождение ребёнка
03.11.1896
Дочь: Матрона Феоктистовна
Мать ребёнка: Волчкова Пелагея Ирадионова
Рождение ребёнка
?.08.1899
Сын: Волчков Алексей Феоктистович
Мать ребёнка: Волчкова Пелагея Ирадионова
Рождение ребёнка
12.09.1906
Сын: Волчков Федор Феоктистович
Мать ребёнка: Волчкова Пелагея Ирадионова
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.08.1908
Дочь: Анастасия Феоктистовна
Мать ребёнка: Волчкова Пелагея Ирадионова
Рождение ребёнка
08.10.1912
Сын: Волчков Петр Феоктистович
Мать ребёнка: Волчкова Пелагея Ирадионова
Рождение ребёнка
28.06.1915
Сын: Волчков Павел Феоктистович
Мать ребёнка: Волчкова Пелагея Ирадионова
Рождение ребёнка
03.09.1916
Дочь: Раиса Феоктистовна
Мать ребёнка: Волчкова Пелагея Ирадионова
Смерть
Неизвестно