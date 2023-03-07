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Сизов Макар Тимофеев

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Сизов Тимофей Савельев

Мать: Сизова Прасковья

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Сизов Калина Макаров

Мать ребёнка: Сизова Евдокия Терентьева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Сизов Пантелей Макаров

Мать ребёнка: Сизова Евдокия Терентьева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Сизов Никита Макаров

Мать ребёнка: Сизова Евдокия Терентьева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1757
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