Сизов Макар Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смерти1757
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Сизов Тимофей Савельев
Мать: Сизова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Сизов Калина Макаров
Мать ребёнка: Сизова Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1729
Мать ребёнка: Сизова Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Сизов Никита Макаров
Мать ребёнка: Сизова Евдокия Терентьева
Смерть
1757