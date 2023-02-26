Михалченкова Ксения Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти18.05.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Михеева
Отец ребёнка: Михалченок Михей Михайлов
сельцо Крюки
Рождение ребёнка
28.06.1833
Дочь: Ефросиния Михеева
Отец ребёнка: Михалченок Михей Михайлов
сельцо Добаши
Рождение ребёнка
18.08.1835
Дочь: Наталия Михеева
Отец ребёнка: Михалченок Михей Михайлов
сельцо Крюки
Рождение ребёнка
16.10.1837
Дочь: Параскева Михеева
Отец ребёнка: Михалченок Михей Михайлов
сельцо Крюки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.1840
сельцо Крюки