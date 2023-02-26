Михалченкова Ксения Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалченкова Ксения Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

18.05.1840

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Михеева

Отец ребёнка: Михалченок Михей Михайлов

сельцо Крюки
Рождение ребёнка
28.06.1833

Дочь: Ефросиния Михеева

Отец ребёнка: Михалченок Михей Михайлов

сельцо Добаши
Рождение ребёнка
18.08.1835

Дочь: Наталия Михеева

Отец ребёнка: Михалченок Михей Михайлов

сельцо Крюки
Рождение ребёнка
16.10.1837

Дочь: Параскева Михеева

Отец ребёнка: Михалченок Михей Михайлов

сельцо Крюки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалченок Михей Михайлов

Смерть
18.05.1840
сельцо Крюки
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