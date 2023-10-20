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Зеньков Олег (Алик)
Зеньков Олег (Алик)
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Дата смерти
1938
Пол
Мужской
Отец
Зеньков Александр
1915 г.р.
Мать
(Стукова) Ольга
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
YK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Зеньков Александр
Мать:
Ольга
Смерть
1938
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