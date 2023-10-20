Зеньков Олег (Алик) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеньков Олег (Алик)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

YK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Зеньков Александр

Мать: Ольга

Смерть
1938
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