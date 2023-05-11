Аманацкая (Статникова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аманацкая (Статникова) Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Статников Владимир Афанасьевич

Мать: Статникова Дарья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аманацкая Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Аманацкий Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аманацкая Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Аманацкий Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аманацкий Алексей

Смерть
Неизвестно