Аманацкая (Статникова) Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аманацкая Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Аманацкий Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аманацкая Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Аманацкий Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аманацкий Алексей
Смерть
Неизвестно