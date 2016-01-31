Полетаева Мария Ефимовна
Место рождения
Дата рождения06.07.1928
Дата смерти31.01.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1954
Рождение ребёнка
20.06.1956
Дочь: Чернобаева Лариса Степановна
Отец ребёнка: Чернобаев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
16.10.1964
Сын: Чернобаев Алексей Степанович
Отец ребёнка: Чернобаев Степан Яковлевич
Смерть
31.01.2016