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Полетаева Мария Ефимовна

Место рождения

Тычкина, Любинская волость, Тюкалинский уезд

Дата рождения

06.07.1928

Дата смерти

31.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Тычкина, Любинская волость, Тюкалинский уезд
Бракосочетание
16.02.1954

Муж: Чернобаев Степан Яковлевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
20.06.1956

Дочь: Чернобаева Лариса Степановна

Отец ребёнка: Чернобаев Степан Яковлевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
16.10.1964

Сын: Чернобаев Алексей Степанович

Отец ребёнка: Чернобаев Степан Яковлевич

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
31.01.2016