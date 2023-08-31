Иванов Евгений Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Евгений Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.2011

Дочь: Иванова Варвара Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.2014

Дочь: Иванова Василиса Евгеньевна

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Бракосочетание
Неизвестно

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