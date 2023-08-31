Иванов Евгений Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.2011
Дочь: Иванова Варвара Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.2014
Дочь: Иванова Василиса Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности