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Авсюкова Валентина

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Место рождения

Язвино, Волотовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Язвино, Волотовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1970

Сын: Авсюков Сергей

Отец ребёнка: Авсюков Анатолий Иванович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
11.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авсюков Анатолий Иванович

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авсюков Анатолий Иванович

Смерть
Неизвестно
Витебск, Витебская область