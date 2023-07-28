Авсюкова Валентина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1970
Сын: Авсюков Сергей
Отец ребёнка: Авсюков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авсюков Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно