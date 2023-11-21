Рубан Степан Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубан Степан Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1879 ст.

Жена: Рубан Мавра Кузьминична

Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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