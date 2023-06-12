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Иванова Кристина Михайловна
Иванова Кристина Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1998
Пол
Женский
Отец
Иванов Михаил Евгеньевич
1976 г.р.
Мать
Иванова Марина Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1998
Отец:
Иванов Михаил Евгеньевич
Мать:
Иванова Марина Александровна
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