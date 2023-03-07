Поваляева (Воронина) Маргарита Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поваляева (Воронина) Маргарита Владимировна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

11.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1990

Отец: Воронин Владимир Иванович

Мать: Нечаева Татьяна Алексеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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