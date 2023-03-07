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Поваляева (Воронина) Маргарита Владимировна
Поваляева (Воронина) Маргарита Владимировна
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Место рождения
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
Дата рождения
11.01.1990
Пол
Женский
Отец
Воронин Владимир Иванович
1956 г.р.
Мать
Нечаева Татьяна Алексеевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1990
Отец:
Воронин Владимир Иванович
Мать:
Нечаева Татьяна Алексеевна
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
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