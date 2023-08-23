(Щипицын) Ирина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щипицын) Ирина Игнатьевна

Место рождения

рочащер

Дата рождения

1782 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1747 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.

Отец: Щипицын Игнатий Иванович

Мать: Щипицына ????

рочащер
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