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(Щипицын) Ирина Игнатьевна
(Щипицын) Ирина Игнатьевна
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Древо
Место рождения
рочащер
Дата рождения
1782 ст.
Пол
Женский
Отец
Щипицын Игнатий Иванович
Вычислено 1747 г.р.
Мать
Щипицына ????
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.
Отец:
Щипицын Игнатий Иванович
Мать:
Щипицына ????
рочащер
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