Жуков Павел
Место рождениясело Горицы Кирилловского района Вологодской области
Дата рождения16.08.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1971
Отец: Жуков Василий
Мать: Жукова Александра
село Горицы Кирилловского района Вологодской области
Бракосочетание
17.01.1999
Жена: Фролова Ирина
село Горицы Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
01.10.2001
Сын: Жуков Георгий
Мать ребёнка: Фролова Ирина
город Кириллов Вологодской области
Развод
2006
Жена: Фролова Ирина
г. Кириллов Вологодской обл.