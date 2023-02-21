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Жуков Павел

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Место рождения

село Горицы Кирилловского района Вологодской области

Дата рождения

16.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1971

Отец: Жуков Василий

Мать: Жукова Александра

село Горицы Кирилловского района Вологодской области
Бракосочетание
17.01.1999

Жена: Фролова Ирина

село Горицы Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
01.10.2001

Сын: Жуков Георгий

Мать ребёнка: Фролова Ирина

город Кириллов Вологодской области
Развод
2006

Жена: Фролова Ирина

г. Кириллов Вологодской обл.
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