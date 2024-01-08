Ольга
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константин
Смерть
Неизвестно