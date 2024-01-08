Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин

Смерть
Неизвестно
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