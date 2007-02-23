Гилев Роман Витальевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1980
Дата смерти23.02.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1980
Отец: Гилев Виталий Васильевич
Мать: Рыжова Зинаида Ильинична
Рождение ребёнка
18.02.2005
Сын: Дуйсебаев Адиль Амантаевич
Мать ребёнка: Дуйсебаева Асель Амантаевна
Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.2007