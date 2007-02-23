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Гилев Роман Витальевич

Место рождения

Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область

Дата рождения

24.10.1980

Дата смерти

23.02.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1980

Отец: Гилев Виталий Васильевич

Мать: Рыжова Зинаида Ильинична

Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область
Рождение ребёнка
18.02.2005

Сын: Дуйсебаев Адиль Амантаевич

Мать ребёнка: Дуйсебаева Асель Амантаевна

Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуйсебаева Асель Амантаевна

Смерть
23.02.2007
Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область
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