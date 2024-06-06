Марфа Евсеева 01.09.1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марфа Евсеева

Место рождения

Поляны, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.09.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1828

Отец: Евсей Меркуриев

Мать: Анисья Максимова

Поляны, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1850

Муж: Савва Алексеев

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1851

Дочь: Анна Савельева

Отец ребёнка: Савва Алексеев

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.11.1852

Сын: Стефан Савельев

Отец ребёнка: Савва Алексеев

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.09.1857

Сын: Шмагин Никита Савельев

Отец ребёнка: Савва Алексеев

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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