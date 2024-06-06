Марфа Евсеева
Место рождения
Дата рождения01.09.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1828
Отец: Евсей Меркуриев
Мать: Анисья Максимова
Бракосочетание
30.01.1850
Муж: Савва Алексеев
Рождение ребёнка
17.01.1851
Дочь: Анна Савельева
Отец ребёнка: Савва Алексеев
Рождение ребёнка
22.11.1852
Сын: Стефан Савельев
Отец ребёнка: Савва Алексеев
Рождение ребёнка
08.09.1857
Отец ребёнка: Савва Алексеев
Смерть
Неизвестно