Рябова (Каргаполова) Анна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Каргаполова) Анна Юрьевна

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

04.04.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1988 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
26.01.2013

Муж: Рябов Сергей Сергеевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.03.2013

Дочь: Рябова Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Рябов Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
15.06.2016

Дочь: Рябова Валерия Сергеевна

Отец ребёнка: Рябов Сергей Сергеевич

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