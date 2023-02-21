Константинова (Иглайкина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинова (Иглайкина) Мария

Константинова (Иглайкина) Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иглайкин Илья

Мать: Иглайкина Агафья

Рождение ребёнка
23.10.1932

Дочь: Афанасьева Валентина

Отец ребёнка: Константинов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Петр

Отец ребёнка: Константинов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Константинов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константинов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Александр

Отец ребёнка: Константинов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Петр

Отец ребёнка: Константинов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Николай

Отец ребёнка: Константинов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константинов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Александр

Отец ребёнка: Константинов Виктор

Смерть
19.06.1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close