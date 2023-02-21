Константинова (Иглайкина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.06.1992
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иглайкин Илья
Мать: Иглайкина Агафья
Рождение ребёнка
23.10.1932
Дочь: Афанасьева Валентина
Отец ребёнка: Константинов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Петр
Отец ребёнка: Константинов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Константинов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Константинов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Константинов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Петр
Отец ребёнка: Константинов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Николай
Отец ребёнка: Константинов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Константинов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Константинов Виктор
Смерть
19.06.1992