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Картошкин Василий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Картошкин Прокопий Алексеевич

Мать: Картошкина Евдокия Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Картошкина Евдокия Федотова

Рождение ребёнка
29.01.1895

Сын: Картошкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Федотова

Рождение ребёнка
21.09.1896

Сын: Картошкин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Федотова

Рождение ребёнка
15.08.1901

Сын: Картошкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Федотова

Рождение ребёнка
06.11.1903

Сын: Картошкин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Федотова

Рождение ребёнка
25.12.1906

Сын: Картошкин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Федотова

Рождение ребёнка
31.10.1909

Сын: Картошкин Яков Васильевич

Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Федотова

Рождение ребёнка
03.09.1913

Дочь: (Картошкина) Любовь Васильева

Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Федотова

Смерть
Неизвестно

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