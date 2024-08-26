Картошкин Василий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1895
Сын: Картошкин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Федотова
Рождение ребёнка
21.09.1896
Сын: Картошкин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Федотова
Рождение ребёнка
15.08.1901
Сын: Картошкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Федотова
Рождение ребёнка
06.11.1903
Сын: Картошкин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Федотова
Рождение ребёнка
25.12.1906
Сын: Картошкин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Федотова
Рождение ребёнка
31.10.1909
Сын: Картошкин Яков Васильевич
Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Федотова
Рождение ребёнка
03.09.1913
Дочь: (Картошкина) Любовь Васильева
Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Федотова
Смерть
Неизвестно