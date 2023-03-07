Горячка Иван Коннович
Место рождения
Дата рождения02.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1884
Бракосочетание
15.01.1903
Жена: Горячка Агрипина Ефимова
Рождение ребёнка
07.01.1904
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Горячка Агрипина Ефимова
Рождение ребёнка
05.09.1905
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Горячка Агрипина Ефимова
Рождение ребёнка
1907
Сын: Горячка Григорий Иванович
Мать ребёнка: Горячка Агрипина Ефимова
Рождение ребёнка
19.04.1912
Мать ребёнка: Горячка Агрипина Ефимова
Рождение ребёнка
14.08.1913
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Горячка Агрипина Ефимова
Смерть
Неизвестно