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Горячка Иван Коннович

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Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

02.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1884

Отец: Горячка Конон Онисимович

Мать: Горячка Мария Никифоровна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
15.01.1903

Жена: Горячка Агрипина Ефимова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.01.1904

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Горячка Агрипина Ефимова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.09.1905

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Горячка Агрипина Ефимова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Горячка Григорий Иванович

Мать ребёнка: Горячка Агрипина Ефимова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.04.1912

Сын: Горячка Иван Иванович

Мать ребёнка: Горячка Агрипина Ефимова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.08.1913

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Горячка Агрипина Ефимова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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