Глотова (Бабакина) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлотова (Бабакина) Пелагея Васильевна

Глотова (Бабакина) Пелагея Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

26.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Бабакин Василий

Мать: Бабакина Марфа

Рождение ребёнка
28.10.1938

Сын: Глотов Василий Владимирович

Отец ребёнка: Глотов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
21.07.1940

Сын: Глотов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Глотов Владимир Федорович

Смерть
26.02.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close