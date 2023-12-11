Глотова (Бабакина) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти26.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Бабакин Василий
Мать: Бабакина Марфа
Рождение ребёнка
28.10.1938
Сын: Глотов Василий Владимирович
Отец ребёнка: Глотов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
21.07.1940
Сын: Глотов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Глотов Владимир Федорович
Смерть
26.02.1983