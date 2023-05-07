Савельев Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1933
Дата смерти26.11.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1933
Отец: Савельев Фёдор
Мать: Савельева Дуня
Рождение ребёнка
21.10.1961
Сын: Савельев Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Савельева Людмила Александровна
Рождение ребёнка
14.06.1964
Сын: Савельев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Савельева Людмила Александровна
Смерть
26.11.1986