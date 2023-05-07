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Савельев Алексей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1933

Дата смерти

26.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1933

Отец: Савельев Фёдор

Мать: Савельева Дуня

Рождение ребёнка
21.10.1961

Сын: Савельев Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Савельева Людмила Александровна

Рождение ребёнка
14.06.1964

Сын: Савельев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Савельева Людмила Александровна

Смерть
26.11.1986