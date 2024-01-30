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Артемова Анна Павлова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемов Иван Самойлов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Артемова Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Артемов Иван Самойлов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Артемов Абрам Иванов

Отец ребёнка: Артемов Иван Самойлов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.11.1853 ст.

Дочь: Артемов Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Артемов Иван Самойлов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Артемов Иван Иванов

Отец ребёнка: Артемов Иван Самойлов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Артемов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Артемов Иван Самойлов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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