Артемова Анна Павлова
Место рождения
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Артемова Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Артемов Иван Самойлов
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Артемов Абрам Иванов
Отец ребёнка: Артемов Иван Самойлов
Рождение ребёнка
17.11.1853 ст.
Дочь: Артемов Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Артемов Иван Самойлов
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Артемов Иван Иванов
Отец ребёнка: Артемов Иван Самойлов
Рождение ребёнка
1857 ст.
Отец ребёнка: Артемов Иван Самойлов
Смерть
Неизвестно