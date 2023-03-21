Невструев Ефим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невструев Ефим Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1962

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

PT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невструева Акулина Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1962