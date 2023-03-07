Исаковский Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.01.1900
Дата смерти20.07.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1919 по 1921
Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1921 по 1930
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1930 по 1973
Смерть
20.07.1973