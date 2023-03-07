Исаковский Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаковский Михаил Васильевич

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Место рождения

Глотовка, Угранский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.01.1900

Дата смерти

20.07.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Глотовка, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1919 по 1921
Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1921 по 1930
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1930 по 1973
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.07.1973
Москва, город федерального значения Москва
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