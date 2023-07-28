Медведевских (Борисова) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведевских (Борисова) Валентина Степановна

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Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

22.07.1952

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

1975 г.р.
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Добавил:

АВ
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Место
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Рождение
22.07.1952

Отец: Борисов Степан Никитич

Мать: Борисова Надежда Яковлевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
27.06.1975

Дочь: Останина Надежда Юрьевна

Отец ребёнка: Медведевских Юрий Александрович

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
08.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведевских Юрий Александрович

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область