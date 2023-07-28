Медведевских (Борисова) Валентина Степановна
Место рождения
Дата рождения22.07.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1952
Отец: Борисов Степан Никитич
Рождение ребёнка
27.06.1975
Дочь: Останина Надежда Юрьевна
Отец ребёнка: Медведевских Юрий Александрович
Рождение ребёнка
08.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведевских Юрий Александрович