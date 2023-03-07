Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Дмитрий Михайлович
Мать: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Александр Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно