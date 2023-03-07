Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Дмитриевич

Андрей Дмитриевич

avatar

Место рождения

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Дмитрий Михайлович

Мать: Акулина Ивановна

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Александр Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close