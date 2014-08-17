Карпиков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1942
Дата смерти17.08.2014
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1942
Рождение ребёнка
26.07.1976
Сын: Карпиков Василий Иванович
Мать ребёнка: Карпикова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпикова Елизавета Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.2014