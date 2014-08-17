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Карпиков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1942

Дата смерти

17.08.2014

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1942

Отец: Карпиков Василий Григорьевич

Мать: Карпикова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
26.07.1976

Сын: Карпиков Василий Иванович

Мать ребёнка: Карпикова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпикова Елизавета Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпикова Елизавета Николаевна

Смерть
17.08.2014
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