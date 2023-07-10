Евсеева (Уланова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева (Уланова) Людмила

Место рождения

Узбекистан

Дата рождения

1945

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
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Место
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Рождение
1945

Отец: Уланов Михаил

Мать: не указана

Узбекистан
Рождение ребёнка
05.07.1973

Сын: Евсеев Владимир

Отец ребёнка: Евсеев Петр

Узбекистан
Рождение ребёнка
19.09.1974

Сын: Евсеев Дмитрий

Отец ребёнка: Евсеев Петр

Узбекистан
Рождение ребёнка
02.08.1976

Сын: Евсеев Александр

Отец ребёнка: Евсеев Петр

Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеев Петр