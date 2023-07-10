Евсеева (Уланова) Людмила
Место рожденияУзбекистан
Дата рождения1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: Уланов Михаил
Мать: не указана
Узбекистан
Рождение ребёнка
05.07.1973
Сын: Евсеев Владимир
Отец ребёнка: Евсеев Петр
Узбекистан
Рождение ребёнка
19.09.1974
Сын: Евсеев Дмитрий
Отец ребёнка: Евсеев Петр
Узбекистан
Рождение ребёнка
02.08.1976
Сын: Евсеев Александр
Отец ребёнка: Евсеев Петр
Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсеев Петр