Кузнецова Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1956
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1955
Сын: Кузнецов Никита Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Степанович
Рождение
05.05.1956
Отец: Киреев Николай Дмитриевич
Мать: Киреева Вера Николаевна
Рождение ребёнка
21.01.1977
Дочь: Можнова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Степанович
Рождение ребёнка
07.02.1982
Сын: Кузнецов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Степанович