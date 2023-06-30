Юрицына М — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрицына М

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1925

Дочь: Емельянова Идея Ивановна

Отец ребёнка: Юрицин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Эльвира Ивановна

Отец ребёнка: Юрицин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрицин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Юрицин Иван

Смерть
Неизвестно