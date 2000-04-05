Аникеев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1938
Дата смерти05.04.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1938
Отец: Аникеев Степан
Мать: не указана
Воспоминания Матлаховой (Аникеевой) Натальи Николаевны | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Рождение ребёнка
04.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.04.2000