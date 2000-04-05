Аникеев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникеев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1938

Дата смерти

05.04.2000

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1938

Отец: Аникеев Степан

Мать: не указана

Воспоминания Матлаховой (Аникеевой) Натальи Николаевны | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Рождение ребёнка
04.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.04.2000

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