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Костенко Михаил Ильич

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Место рождения

Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка

Дата рождения

16.11.1928

Дата смерти

02.12.1997

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1928

Отец: Костенко Илья

Мать: Костенко Анастасия

Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костенко Анна Михайловна

Смерть
02.12.1997
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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