Костенко Михаил Ильич
Место рожденияКустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Дата рождения16.11.1928
Дата смерти02.12.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1928
Отец: Костенко Илья
Мать: Костенко Анастасия
Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костенко Анна Михайловна
Смерть
02.12.1997
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика