- Татьяна Перфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Татьяна Перфиловна

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Место рождения

д. Фрола Безносова (Орловский тяглый стан)

Дата рождения

Вычислено 1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1761 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Фрола Безносова (Орловский тяглый стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Дочь: - Васса -

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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