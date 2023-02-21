- Татьяна Перфиловна
Место рожденияд. Фрола Безносова (Орловский тяглый стан)
Дата рожденияВычислено 1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Фрола Безносова (Орловский тяглый стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Дочь: - Васса -
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно