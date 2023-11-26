Лиепиньш Пелагея Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1952
Сын: Лиепиньш Валерий Освальдович
Отец ребёнка: Лиепиньш Освальд Августович
Рождение ребёнка
13.08.1955
Сын: Лиепиньш Василий Освальдович
Отец ребёнка: Лиепиньш Освальд Августович
Рождение ребёнка
08.02.1959
Сын: Лиепиньш Юрий Освальдович
Отец ребёнка: Лиепиньш Освальд Августович
Смерть
Неизвестно