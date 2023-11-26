Лиепиньш Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиепиньш Пелагея Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1952

Сын: Лиепиньш Валерий Освальдович

Отец ребёнка: Лиепиньш Освальд Августович

Рождение ребёнка
13.08.1955

Сын: Лиепиньш Василий Освальдович

Отец ребёнка: Лиепиньш Освальд Августович

Рождение ребёнка
08.02.1959

Сын: Лиепиньш Юрий Освальдович

Отец ребёнка: Лиепиньш Освальд Августович

Смерть
Неизвестно
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