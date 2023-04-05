Заплётин Семен Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заплётин Семен Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

1668 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Заплётин Алексей Дементьевич

Мать: не указана

Смерть
1789