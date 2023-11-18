Волнушкина Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волнушкина Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1950

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1973

Дочь: Чеботарева Анна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.10.1975

Сын: Волнушкин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Волнушкин Михаил

Рождение ребёнка
09.04.1978

Сын: Волнушкин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

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