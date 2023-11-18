Волнушкина Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1973
Дочь: Чеботарева Анна Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.10.1975
Сын: Волнушкин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Волнушкин Михаил
Рождение ребёнка
09.04.1978
Сын: Волнушкин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил