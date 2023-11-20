Брындина (Головина) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брындина (Головина) Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1963

Отец: Головин Николай

Мать: Головина Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
21.05.1982

Сын: Головин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.06.1983

Дочь: Дёмкина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Брындин Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
08.02.1991

Сын: Брындин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Брындин Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брындин Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брындин Николай Александрович

Отец ребёнка: Брындин Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лёкина Лидия

Отец ребёнка: Брындин Александр Фёдорович

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