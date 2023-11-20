Брындина (Головина) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1963
Отец: Головин Николай
Рождение ребёнка
21.05.1982
Сын: Головин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.06.1983
Дочь: Дёмкина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Брындин Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
08.02.1991
Сын: Брындин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Брындин Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брындин Николай Александрович
Отец ребёнка: Брындин Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лёкина Лидия
Отец ребёнка: Брындин Александр Фёдорович